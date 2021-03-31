Директора омской стройфирмы подозревают в неуплате НДС на 20 млн рублей

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Стройтраст» Армана Акопяна, подозреваемого в махинациях с налогами (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Как рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова, предприниматель уклонился от уплаты НДС в сумме более 20,4 млн руб.

Коммерсант, по версии правоохранителей, вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 2017 год о якобы выполненных работах, услугах и поставках материалов контрагентам. Дома и в офисе подозреваемого силовики провели обыски и изъяли интересующие их документы.

Илья Николаев