Власти Тувы опровергли отставку главы региона

Власти Республики Тыва опровергли информацию об уходе с поста главы региона Шолбана Кара-оола. Накануне в интернете появилась информацию, что господин Кара-оол по предложению федерального центра переходит на другую работу.

«Заявляю, что данная информация не соответствует действительности. В понедельник Шолбан Валерьевич традиционно провел аппаратное совещание, где он перед нами поставил много важных задач»,— написал заместитель председателя правительства Аяс Оюн в своем Instagram.

Шолбан Кара-оол возглавляет республику с 2007 года. В сентябре этого года в регионе пройдут выборы главы.

Юлия Сасевич