Финуправляющий экс-владельца «Уралавтоимпорта» пытается вернуть ему доли в двух компаниях

Финансовый управляющий бывшего владельца холдинга «Уралавтоимпорт» (УАИ) Сергея Шаклеина Павел Седельский подал в краевой арбитражный суд два заявления о признании недействительными сделок, в результате которых из владения должника выбыли доли в ООО «Урал Моторс-Премиум» и ООО «Охотничье хозяйство “Красный Яр”». Господин Седельский требует применить последствия недействительности сделок и вернуть в собственность Сергея Шаклеина доли в указанных компаниях.

В первом заявлении управляющий оспаривает договор дарения, заключенный между Сергеем Шаклеиным и его сыном Денисом Шаклеиным, по которому последнему перешло право собственности на долю в размере 51% номинальной стоимостью 2,55 млн руб. в уставном капитале «Урал Моторс-Премиум» Во втором заявлении оспаривается продажа Сергеем Шаклеиным доли в размере 50% номинальной стоимостью 25 тыс. руб. в уставном капитале «Красного Яра».

Оба заявления приняты к производству, их рассмотрение назначено на 5 мая.

Напомним, «Уралавтоимпорт» прекратил свою деятельность в ноябре 2018 года. До этого холдинг был крупнейшим игроком автомобильного рынка в Перми, в его портфеле насчитывалось свыше десяти брендов. Однако в 2016-м у компании возникли трудности с обслуживанием кредитов, прежде всего основного, от Сбербанка. Кредитор обратился в суд с требованием признать несостоятельными несколько ООО, входящих в УАИ. В 2018-м был признан банкротом владелец холдинга Сергей Шаклеин, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал банк «Урал ФД». В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур УАИ — ООО «Урал Моторс Премиум». Господин Шаклеин выступал поручителем по этим кредитам.