«Сатурн-Р» рассматривает возможность передачи школы в «Арсенале» в собственность РФ

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, холдинг «Сатурн-Р» рассматривает возможность передачи здания школы в ЖК «Арсенал» в федеральную собственность. Гендиректор и владелец холдинга Александр Репин сообщил “Ъ-Прикамье”, что такой вариант обсуждается. «Школу можно подарить кому угодно», – заявил господин Репин.

«Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями о безвозмездном проектировании и возведении школы на 1225 мест в строящемся ЖК «Арсенал в 2018 году. Здесь планировалось разместить школу дизайна «Точка». Допсоглашением к договору девелопер обязался возвести здесь и детсад на 75 мест. В июне прошлого года компания решила расторгнуть соглашение, мотивировав свои действия тем, что мэрия не согласовывает новые параметры высотности и строительства для четвертой очереди «Арсенала». Чтобы обязать застройщика выполнить условия соглашения, администрация Перми обратилась в суд. В свою очередь «Сатурн-Р» направил встречный иск о признании соглашения недействительным. По мнению представителей девелопера, городские власти не выполняют обязательства по документу, отказываясь утвердить параметры застройки четвертой очереди «Арсенала».