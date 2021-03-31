СМЗ увеличил чистую прибыль за счет снижения расходов и ослабления рубля

ОАО «Соликамский магниевый завод» опубликовало финансовую отчетность за 2020 год. Как следует из документа, выручка предприятия составила 7,962 млрд руб., годом ранее — 8,079 млрд руб. (снижение на 1,5%). Чистая прибыль общества за год выросла с 291,6 млн руб. до 357,5 млн руб.

Кроме того, фактором, оказавшим положительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2020 году, стало ослабление курса рубля.

СМЗ — единственный в РФ производитель редкоземельных металлов, а также крупный производитель ниобия и магния. По 25% акций принадлежат Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову, 24% — бывшему гендиректору «Сильвинита» Петру Кондрашеву, 15,45% — Сергею Кирпичеву. По данным “Ъ-Прикамье”, господа Старостин и Кирпичев действуют в интересах Петра Кондрашева, который фактически контролирует предприятие.