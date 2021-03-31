Альфа-Банк открыл phygital-офис в Железногорске Новый офис полностью меняет представления о классическом банковском отделении и финансовых сервисах

Новый phygital-офис Альфа-Банка открылся в Железногорске на улице Свердлова, 21. Ранее жители Красноярского края уже могли оценить все преимущества нового формата в Красноярске, а теперь и у железногорцев есть возможность воспользоваться услугами банка в офисе будущего.



Новый офис полностью меняет представления о классическом банковском отделении и финансовых сервисах. В отделении нет привычных рабочих мест сотрудников, перегородок, проводов и распечатанных на бумаге документов. Сотрудник банка сам подходит к клиенту и предлагает выбрать удобное для общения место. Пространство офиса больше напоминает коворкинг с большими окнами, свободной планировкой, удобной мягкой мебелью и современными цифровыми технологиями. Здесь клиенты могут получить быстрое технологичное обслуживание в сочетании с персональным человеческим подходом.

«Последние годы прослеживается тенденция ухода в онлайн в сфере продаж товаров и услуг, а мы идем против течения и говорим о том, что люди соскучились по человеческому общению и комфортному обслуживанию. Я уверен: за такими phygital-офисами будущее. Клиенты идут в отделение за живой, человеческой консультацией. Хочется чтобы они получали ее в комфортной обстановке», — отметил Юрий Гришаев, региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске.

На торжественном открытии офиса присутствовали представители администрации ЗАТО г. Железногорска и топ-менеджеры градообразующих компаний города.

«Взаимодействие с финансовыми организациями уже давно стало частью повседневной жизни каждого человека. Наблюдая за Альфа-Банком, мне очень импонирует, что банк стремится дать лучшее своим клиентам с точки зрения сервиса и технологий» — прокомментировал Алексей Кулеш, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края.

*phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.