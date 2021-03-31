Альфа-Банк открыл phygital-офис в Железногорске

Новый phygital-офис Альфа-Банка открылся в Железногорске на улице Свердлова, 21. Ранее жители Красноярского края уже могли оценить все преимущества нового формата в Красноярске, а теперь и у железногорцев есть возможность воспользоваться услугами банка в офисе будущего.
Новый офис полностью меняет представления о классическом банковском отделении и финансовых сервисах. В отделении нет привычных рабочих мест сотрудников, перегородок, проводов и распечатанных на бумаге документов. Сотрудник банка сам подходит к клиенту и предлагает выбрать удобное для общения место. Пространство офиса больше напоминает коворкинг с большими окнами, свободной планировкой, удобной мягкой мебелью и современными цифровыми технологиями. Здесь клиенты могут получить быстрое технологичное обслуживание в сочетании с персональным человеческим подходом.
«Последние годы прослеживается тенденция ухода в онлайн в сфере продаж товаров и услуг, а мы идем против течения и говорим о том, что люди соскучились по человеческому общению и комфортному обслуживанию. Я уверен: за такими phygital-офисами будущее. Клиенты идут в отделение за живой, человеческой консультацией. Хочется чтобы они получали ее в комфортной обстановке», — отметил Юрий Гришаев, региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске.
На торжественном открытии офиса присутствовали представители администрации ЗАТО г. Железногорска и топ-менеджеры градообразующих компаний города.
«Взаимодействие с финансовыми организациями уже давно стало частью повседневной жизни каждого человека. Наблюдая за Альфа-Банком, мне очень импонирует, что банк стремится дать лучшее своим клиентам с точки зрения сервиса и технологий» — прокомментировал Алексей Кулеш, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края.
*phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и более 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль – $1347 млн.