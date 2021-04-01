Сияние и цвет

Стразы на веках, маникюр «северное сияние», «мыльные» брови — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых оригинальных и востребованных идеях нейл-арта и макияжа.

Лидеры мнений — визажисты из Instagram, блогеры из TikTok и звезды — продолжают задавать тенденции, которые быстро становятся массовыми. Одни идеи, например, синие тени из диско 80-х, переживают популярность не первый раз, а другие, как ногти с эффектом северного сияния, выходят на первый план во многом благодаря новым технологиям в индустрии нейл-арта. В конце концов весна — лучшее время для ярких цветов и экспериментов со стилем.

Стразы

Если стрелки и смоки-айз уже поднадоели, то стоит присмотреться к другому варианту акцентов — стразам. В креативных идеях для макияжа последние два года главному визажисту сериала «Эйфория» Дониэлле Деви практически нет равных. Ее страница в Instagram — это галерея ярких работ с необычными приемами. И стразы всевозможных расцветок — один из излюбленных.

«Мыльные» брови

«Мыльные» брови в тренде уже не первый год, но каждую весну они попадают в новую волну популярности. Фактически это метод укладки (очень напоминающий по эффекту ламинирование), который визажисты стали применять давным-давно, но благодаря Instagram этот прием стал народным. Нужно смочить щеточку для бровей, потереть о кусок мыла и зачесать брови наверх — держаться будут весь день. Если к таким экспериментам вы не готовы, поищите ей специальные средства для бровей с эффектом soap brows.

Ногти с эффектом северного сияния

Самый масштабный нейл-тренд весны — ногти с переливающимся эффектом в оттенках северного сияния. Конечно, этот прием очень похож на некогда популярный голографический эффект, просто назван иначе. Только за март под хештегом #auroranails накопилось более 70 тысяч снимков. Создается такой дизайн специальной пудровой втиркой.

Двухцветное окрашивание волос

Тренд из TikTok, который одной из первых вынесла в Instagram Белла Хадид, продолжает развиваться и набирать обороты. Теперь двухцветное окрашивание — это не только контрастные пряди вдоль лица, но и контрастные кончики — то, что нужно для тех, кто не готов окрашивать всю длину. Сочетания цветов могут быть самыми разными — правил нет.

Синие тени для век

Особенная любовь среди всех трендов из 80-х — к синим теням. Эту идею берут на вооружение и многие звезды. Например, известный визажист Ханг Ванго создал образ с синими тенями для актрисы Джулии Гарнер для недавно прошедшей церемонии Critics Choice Awards.

Стрелки negative space

Облегченные стрелки в виде только лишь контура встречаются практически у каждого визажиста. Этот прием любят и звезды. Например, изящное исполнение у Зендаи — дымчатые стрелки с легкой растушевкой в складку века.

Абстракции

Среди всего разнообразия нейл-арта прочнее всех закрепилась абстракция — многоцветные хаотичные узоры. Самая свежая идея — у Кайли Дженнер, на длинных ногтях которой абстрактный принт нарисован только на кончиках.

Дарья Ермонская