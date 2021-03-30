В Рыбинске горит завод металлоизделий «Магма»

В городе Рыбинске Ярославской области вечером 30 марта произошел крупный пожар на заводе металлоизделий «Магма». По информации пресс-службе правительства Ярославской области, сообщение о пожаре в цехе кожаных изделий предприятия поступило около 20:36.

Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м. В ликвидации пожара участвуют 56 человек личного состава. Используется 19 единиц спецтехники.

По последним данным, пострадавших среди людей нет. В региональном управлении МЧС сообщили, что в 23:19 удалось локализовать открытое горение. В 00:02 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время продолжается разбор завалов и проливка.

Антон Антонов