Замглавы исполкома Пестречинского района отправили под домашний арест

Советский районный суд Казани отправил под домашний арест заместителя руководителя исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина. 25-летний молодой человек является участником республиканского проекта «Кадровый резерв». Его обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами.

По данным следствия, в 2016 году, когда господин Байгильдин был предпринимателем, он получил грант министерства сельского хозяйства Татарстана на сумму 1,4 млн руб. На приобретение 131 овцы. Однако, как считает следствие, молодой человек «совершил фиктивную покупку овец у своей возлюбленной» и «передал в районное Управление сельского хозяйства ложные данные о том, как был использован грант», сообщает «Татар-информ».

Дамир Байгильдин свою вину отрицает, настаивая, что деньги гранта были использованы по назначению: овцы были закуплены у физлиц, однако формально сделка была проведена через юрлицо, чтобы выполнить условия гранты.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"