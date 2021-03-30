Суд отправил бывшего полицейского в Чувашии в колонию-поселение за пьяное ДТП

Алатырский райсуд признал 25-летнего бывшего сотрудника межмуниципального отдела МВД «Алатырский» виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью человека (ч.2 ст.264 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии-поселения, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Осужденного также лишили на один год и 10 месяцев права управлять транспортными средствами.

Как установил суд, пьяный полицейский в ночь на 20 августа 2020 года в Алатыре на своем автомобили на скорости 60 км/ час столкнулся по касательной со стоявшей на обочине машиной и сразу же после этого наехал на вышедшего из нее 21-летнего молодого человека. В результате ДТП пострадавший, по заключению экспертизы, получил тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия и суда осужденный свою вину признал.

По результатам служебной проверки он был уволен из службы в полиции «по отрицательным основаниям».

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"