От труда ждут больше гибкости

Большинство работников в России хотели бы сохранить возможность работать вне своего постоянного места несколько дней в неделю и по окончании пандемии, свидетельствуют результаты исследования BCG, The Network и hh.ru. В опросе приняли участие 209 тыс. респондентов из 190 стран, в том числе 17 тыс.— из России.

О том, что в перспективе они хотели бы работать как по гибкому, так и по нормированному графику сообщили 39% опрошенных из России. Только нормированный режим оказался предпочтительнее для 37%, только гибкий — для 24%. В мире доля выбравших смешанный рабочий режим оказалась чуть выше, чем в России,— 44%, доля сторонников гибкого — 20%, нормированного — 36%. В России гибкий график предпочли свыше 40% представителей творческих профессий и сферы консалтинга, свыше 35% — IT-технологий. За нормированный график в большей степени выступают занятые на производстве (там их доля свыше 50%), в социальном обеспечении (также более 50%) и здравоохранении (свыше 40%). Большинство российских респондентов хотели бы работать вне постоянного места от одного до четырех дней в неделю (60%) — это несколько ниже мирового показателя (74%). Соответственно, в РФ больше сторонников работы из офиса (17% против 11% мировых).

Как отмечает председатель «BCG Россия и СНГ» Владислав Бутенко, за время пандемии число работников, предпочитающих работать в гибком формате с точки зрения места и времени, выросло почти в два раза и в перспективе продолжит увеличиваться. «В недалеком будущем порядка 90% цифровых талантов выбрали бы полностью удаленный или гибридный формат»,— говорит он. Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова считает, что работодатели готовы следовать этому тренду — например, с января по март 2021 года число вакансий с возможностью постоянно работать удаленно в базе hh.ru росло в среднем на 38% ежемесячно.

В то же время, как показали данные другого исследования — от рекрутинговой компании Kontakt InterSearch Russia, для многих компаний перевод сотрудников на удаленную работу может обернуться сокращением производительности, проблемами с тайм-менеджментом и снижением мотивации (см. “Ъ” от 15 октября 2020 года). Особенно характерны, как показал опыт пандемии, такие проблемы для работников в возрасте до 25 лет.

Анастасия Мануйлова