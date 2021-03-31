«Молот» метают на торги

Продажа конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» УДС «Молот» может принести сложности региональным властям. Спорткомплекс оценен в 702 млн руб., а у краевых властей, считающихся основным претендентом на его покупку, в бюджете заложено меньше половины начальной цены. После прохождения всех этапов торгов минимальная цена на объект УДС может снизиться до 284,37 млн руб. Собеседники „Ъ-Прикамье“ полагают, что теперь краевые власти будут выжидать, пока цена объекта будет снижена до минимума из-за отсутствия заявок на торгах. При этом законной возможности оградить объект от покупки третьими лицами нет.



Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев уведомил о проведении комитета кредиторов должника. Как следует из информации ЕФРСБ, членам комитета предлагается утвердить положение о порядке, условиях и сроках продажи имущества ПАО, а также имущественного комплекса универсального дворца спорта «Молот». Сейчас основная часть имущественного комплекса находится в залоге у Промсвязьбанка. Как следует из документов, речь идет о двух земельных участках площадью 20 574 кв. м и 5048 кв. м, а также о помещении компрессорной в здании УДС и еще одном нежилом помещении. Последнее, по данным отчета об оценке, является самой дорогой частью лота, его рыночная стоимость составляет 668,68 млн руб. Участок площадью 2,05 га оценен в 19,2 млн руб., а еще один участок и компрессорная — в 5,88 млн руб.

Общая стоимость имущества, которое не обременено залогом, составила 33,480 млн руб. В его состав вошли помещение гаража, мебель системы охраны, холодильная установка, а также оборудование для обслуживания ледовой арены. Все имущество будет продаваться на открытых торгах с начальной ценой 702,16 млн руб. Если торги будут признаны несостоявшимися, то при повторных начальная цена будет снижена на 10%. В случае срыва повторных торгов имущество будет продаваться путем публичного предложения. Каждые пять дней его цена будет падать на 5%. В документе указывается, что публичное предложение действует до момента снижения цены до 45% от начальной на повторных торгах. Таким образом, минимальная цена УДС «Молот» должна составить не менее 284,37 млн руб. Согласно проекту положения о порядке их проведения, участники должны внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота. Одним из условий продажи имущества является его использование как спортивно-физкультурного объекта.

Сейчас имущественный комплекс «Молота» находится в аренде у краевых властей. В 2015 году основная его часть оказалась в залоге у Глоб­эксбанка. Тогда банку было передано четыре вида недвижимости: нежилые помещения в здании дворца спорта «Молот» общей площадью 32,3 тыс. кв. м, залоговой стоимостью 459 млн руб., здание компрессорной станции площадью 672 кв. м (3,5 млн руб.), два земельных участка площадью 5 и 20 тыс. кв. м (16,8 и 58,8 млн руб.). Земельные участки имеют разрешенный вид использования — под здание дворца спорта. Общая залоговая стоимость комплекса — 538 млн руб.

Затем залогодержатель сменился на АКБ «Связь-Банк», а в июле прошлого года на Промсвязьбанк.

Переговоры о возможном приобретении УДС «Молот» власти ведут уже несколько лет. Тогда региональный Центр спортивной подготовки провел техническое обследование здания ледового дворца, которое показало, что после ремонта он может выполнять свои функции. Для выкупа объекта в бюджете региона были заложены средства. Как пояснили в региональном министерстве спорта, речь идет о сумме в 300 млн руб. «В ожидании продажи объекта эти деньги переносятся в очередной финансовый период»,— пояснили в минспорта.

По данным источника в спортивной среде региона, в ходе обследования УДС было установлено, что рыночная цена объекта не может превышать 300 млн руб. «Чтобы привести его в нормативное состояние, необходимо еще и вложить более 200 млн руб., и это по ценам 2018 года»,— утверждает он. Собеседник „Ъ-Прикамье“ не исключает, что при оценке стоимости актива в ходе банкротства учитывалось и то, что его итоговая цена не может быть меньше, чем залоговая стоимость. При этом выставить объект ниже оценочной конкурсный управляющий не может, иначе его действия можно будет трактовать как попытку нанести вред кредиторам. «Думаю, в результате получится такая же история, как с манежем „Спартак“, когда власти просто дождались снижения цены из-за отсутствия заявок для участия в торгах»,— считает он.

При этом законных способов контролировать ход торгов и исключить участие в них третьих лиц нет. «Нужно учитывать, что проводит торги (принимает заявки) электронная площадка, а не конкурсный управляющий. На любом периоде торгов, каждые пять дней, любое лицо вправе зарегистрироваться для участия в торгах, оплатить задаток и подать заявку. Как-либо законно помешать такому лицу участвовать в торгах арбитражный управляющий не может»,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Дмитрий Астахов