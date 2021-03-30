Журналиста штаба Навального облили зеленкой в Ярославле

Сегодня, 30 марта, в Ярославле ведущего YouTube-канала штаба Навального Дмитрия Низовцева и оператора канала Антона Лебединского облили зеленкой в одном из кафе города. Об этом рассказал сам Дмитрий Низовцев в своем Twitter. В публикации он отметил, что на него и оператора попало немного зеленки, больше пострадала мебель заведения.

Позже ведущий сообщил, что они написали заявление в полицию, а плеснувший в них зеленкой человек попал под запись видеокамеры в кафе, которое принесло гостям извинения за случившееся. Ранее сообщалось, что Дмитрий Низовцев приехал в Ярославль на съемки и ждал их начала с оператором в кафе, когда незнакомый мужчина подбежал к их столику и облил зеленкой.

Алла Чижова