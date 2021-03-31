Достать чернил и плакат

Депутаты от КПРФ Владимир Есипов и Александр Анидалов признаны нарушителями регламента Саратовской областной думы. Такое решение приняла регламентная группа, на которой рассматривалось обращение спикера заксобрания единоросса Александра Романова. По его словам, на последнем заседании облдумы коммунисты без его разрешения разместили на своих рабочих местах два плаката. Согласно регламенту, депутатам запрещено входить с ними в зал. Члены КПРФ утверждают, что не нарушали регламент, так как никто не доказал, что они вносили в зал заседаний плакаты. По словам председателя регламентной группы Алексея Антонова, никаких правовых последствий у решения не будет. Эксперт полагает, что такие события только повышают рейтинг коммунистов.

Регламентная группа Саратовской областной думы рассмотрела обращение спикера регионального парламента Александра Романова («Единая Россия») и признала двух депутатов заксобрания нарушителями регламента. Господин Романов просил оценить действия членов фракции КПРФ Владимира Есипова и Александра Анидалова, которые на последнем заседании облдумы, на котором обсуждалось присоединение к Саратову Синеньского и Рыбушанского муниципальных образований, без его разрешения разместили на своих рабочих местах два плаката против инициативы.

Первый заместитель председателя облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») заметил, что, согласно регламенту, без разрешения председателя думы вход в зал заседаний с плакатами, мегафонами и прочим оборудованием запрещен. При этом, по словам господина Есипова, который также входит в состав регламентной группы, размещение не является нарушением и не требует согласия спикера.

Таким образом, коммунисты утверждают, что не нарушали регламент. «Кто-нибудь видел, чтобы Анидалов и Есипов заходили в зал заседаний с плакатами? Я вообще шел с пустыми руками»,— заметил на заседании регламентной группы Владимир Есипов. Его поддержал Александр Анидалов: «Факт нарушения регламента я готов признать. Но кто внес, неизвестно. У вас нет доказательства, что это нарушение было совершено именно нами».

В регламентную группу входят Алексей Антонов, депутат от «Единой России» Михаил Ткаченко, а также сам господин Есипов. В итоге двое членов группы проголосовали за признание коммунистов нарушителями, господин Есипов голосовал «против».

Как писал „Ъ“, ранее депутаты Саратовской областной думы уже нарушали регламент проведения заседания, вывешивая баннеры и плакаты. В прошлом году в числе «нарушителей» оказались член «Единой России» Юлия Литневская, Александр Анидалов и Николай Бондаренко (КПРФ). Кроме того, в этом году коммунисты Анидалов и Бондаренко были признаны нарушившими депутатскую этику за участие в саратовском митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Также господин Бондаренко был признан нарушившим Закон «О статусе депутата Саратовской областной думы», получая доходы от монетизации его канала на YouTube.

Комментируя решение регламентной группы, депутат Саратовской облдумы Владимир Есипов отметил, что решение о признании двух депутатов нарушившими регламент — способ ущемить фракцию КПРФ. «Если в документе прописано, что нельзя проносить, то давайте наказывать того, кто пронес. А так получается, что кто пронес — не знают, но надо кого-то наказать. Поэтому решили наказать за использование», — отметил коммунист, и согласился с тем, что использовал плакат, но уточнил, что запрета на это в регламенте нет. «А нас признали виновными за то, что мы их пронесли, хотя ни я, ни Александр Анидалов этого не делали»,— заверил господин Есипов.

Первый зампред облдумы Алексей Антонов сообщил, что регламентная группа определяет только наличие нарушения, а наказание назначает уже мандатная комиссия. Никакого серьезного наказания нарушение не предполагает, ранее за подобные нарушения депутатов лишали слова на одном из заседаний.

По мнению политолога Дмитрия Олейника, правовых последствий для коммунистов не будет, а признание их нарушителями только усилит общественный интерес. «Никаких правовых последствий, которые регулируются административных законодательством или уголовным, не наступает. Если коммунистов лишат слова, думаю, они сильно не пострадают, потому что есть масса иных средств выражения своего мнения. Это идет им скорее в плюс, чем в минус, потому как возникает новый информационный повод фактически на пустом месте: их опять подвергли наказанию за желание что-то высказать»,— рассказал господин ­Олейник.

Мария Шахрай