Под Ярославлем из-за вспышки бруцеллеза приостановлена работа сельхозпредприятия

В Ярославской области судебными приставами приостановлена работа сельхозпредприятия из-за вспышки бруцеллеза животных, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России. Опасное заболевание было выявлено на предприятии, расположенном в деревне Кичибухино Переславского района. Деятельность предприятия приостановлен на два месяца.

В пресс-службе рассказали, что, по данным специалистов Россельхознадзора, на предприятии были нарушены карантинные нормы. В частности, работниками предприятия не был произведен убой скота, зараженного бруцеллезом.

«Учитывая, что более 100 голов крупного рогатого скота и 799 голов овец создавали реальную угрозу распространения бруцеллеза не только в хозяйстве, но и в Ярославской области, Россельхознадзор обратился в суд, который признал организацию виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина или других ветеринарно- санитарных правил) и назначил наказание в виде приостановления деятельности»,– говорится в сообщении пресс-службы УФССП.

Судебным решением предприятию запретили ввозить животных, использовать болевших животных для получения приплода и воспроизводства стада. Также предприятию запретили выпускать в обращение молоко без термической обработки.

Бруцеллез – опасное инфекционное заболевание, передающееся от больных животных человеку. Болезнь характеризуется множественными поражениями органов и систем организма человека, вызывающими, в том числе, бронхит и пневмонию. Чаще всего инфекция передается от животных человеку при употреблении сырого молока.

Антон Антонов