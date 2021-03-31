Авторынок продолжает разгоняться

Петербургский авторынок показал по итогам февраля рост на 21%: в автосалонах города было реализовано более 12 тыс. новых машин. Это стало лучшей динамикой по итогам одного месяца начиная с мая 2018 года. Таким образом, продажи автомобилей в Петербурге растут восемь месяцев подряд. Участники рынка указывают, что на поведение покупателей главным образом влияют два ключевых фактора: ожидание роста цен и дефицит автомобилей в наличии у дилеров. При этом сильное начало года обеспечит авторынку города еще более серьезный рост по итогам первого полугодия, чем прогнозировалось ранее, уверены эксперты.

Автосалоны Петербурга в феврале реализовали 12 144 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, Mini и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально), следует из отчета аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». Это лучшая динамика петербургского авторынка по итогам одного месяца начиная с мая 2018 года. С учетом январских результатов за два месяца в городе было продано 21 305 новых автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Таким образом, продажи машин в Петербурге растут восемь месяцев подряд.

При этом, согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последний зимний месяц российский авторынок увеличился на 1% к аналогичному месяцу прошлого года: было продано 120 081 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (без учета марок концернов BMW и Mercedes-Benz). Суммарный результат за два месяца 2021 года составил 215 294 машины (–1%), следует из данных статистики АЕБ. Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в январе и феврале продолжает расти: она составила 9,9% против 8,2% за тот же период годом ранее.

«Сильное начало года обеспечит петербургскому авторынку еще более серьезный рост по итогам первого полугодия, чем прогнозировалось ранее. По нашей оценке, за шесть месяцев продажи новых автомобилей в городе могут вырасти на 40%, в том числе, за счет низкой базы прошлогодних апреля и мая, когда работа автосалонов была ограничена»,— прогнозирует ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

По итогам двух месяцев лидером среди марок в городе стал корейский бренд Kia. Петербургским автодилерам удалось реализовать 3909 таких авто, что на 43% выше, чем за январь — февраль 2020 года. По мнению экспертов «Auto-Dealer-СПб», лидерство марке обеспечивает ее бестселлер — Rio — который занимает 60% реализации корейского бренда в городе. «За два месяца продажи этой модели в Петербурге выросли почти в 2,5 раза»,— добавляют в аналитическом агентстве. На втором месте оказалась Lada: 2991 штука против 2419 (+24%) год назад. Замыкает тройку лидеров Hyundai: в январе — феврале в автосалонах города было продано 2440 машин (+4%).

Из первой десятки сокращение продаж впервые за два месяца показали VW (1502, –2%), Toyota (1033, –7%) и Nissan (589, –21%). «По сравнению с прошлым годом появились новые драйверы рынка. Помимо первой пятерки, это китайский бренд Chery и коммерческие автомобили Ford»,— говорит господин Еськов.

По словам Михаила Подушко, директора по маркетингу группы Wagner, сейчас на поведение покупателей главным образом влияют два ключевых фактора: ожидание роста цен и дефицит автомобилей в наличии у дилеров. «Рост цен фактически происходит. Дефицит автомобилей возник из-за влияния пандемии на цепочки поставок, в том числе и запчастей. Есть задержки с установкой модуля "ЭРА-Глонасс" на новые автомобили — это также замедляет их поступление в дилерские центры»,— объясняет господин Подушко. Эксперт также указывает и на рост накоплений: у стабильно работающих людей было меньше возможностей для трат в минувшем году и отчасти в этом. «Это поддерживается постепенным восстановлением экономики после ограничений — решения о крупных покупках принимаются увереннее»,— добавляет он.

В «Рольфе» подтверждают, что на протяжении всего квартала сохранялся достаточно высокий спрос на автомобили. «Спрос поддерживали ожидания роста цен и нестабильность курса рубля»,— уточняет представитель автодилера. При этом, по его словам, сейчас обсуждается повышение утилизационного сбора — оно может стать следующим триггером повышения цен.

Мария Кузнецова