Андрей Хитров назначен заместителем генерального директора компании «Газпромбанк-Инвест». На новой должности он сфокусируется на вопросах, касающихся повышения эффективности коммерческого блока компании. В зоне его ответственности — управление центром доходов, разработка концепций и улучшение продукта, организация непрерывного маркетингового сопровождения компании и отдельных проектов и другое. Сам Андрей Хитров назвал первоочередной задачей рост показателей реализации девелоперских проектов, а также активное участие в наращивании инвестиционного портфеля компании.

«Ингосстрах» подвел итоги работы сервиса удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile. В прошлом году компания зафиксировала десятикратный рост, до почти 20 тыс. случаев. Сейчас более 11,3% убытков в каско заявляется онлайн. Среднее время урегулирования — выдача направления на ремонт на дилерскую станцию техобслуживания — составляет один рабочий час. Благодаря функциональности и удобству сервиса прирост новых пользователей IngoMobile среди клиентов «Ингосстраха» за последние шесть месяцев составил 25%.

Компания Xiaomi показала свой первый складной смартфон Mi Mix Fold. Устройство будет стоить от $1,5 до $2 тыс. и, возможно, будет продаваться только в Китае. Смартфон с гибким дисплеем складывается экраном внутрь. В сложенном виде пользователь имеет 6,52-дюймовый дисплей с разрешением 2520 Х 840 точек и частотой обновления 90 Гц. В развернутом виде диагональ экрана с разрешением 2480 Х 1860 точек вырастает до 8,01 дюйма. На рынок смартфон выйдет в нескольких версиях.