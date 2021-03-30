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Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось на 3%

В Петербурге по данным на 30 марта, по сравнению с данными за прошлый втоорник, количество новых случаев COVID-19 снизилось на 3,39 %.

По данным межведомственного совета по противодействию распространению коронавируса, суточная госпитализация пациентов с вирусом снизилась на 1,34 %. В настоящее время в стационарах города для пациентов с COVID-19 развернуты 5 347 коек, из них свободны 878 (16%). 28% госпитализированных с коронавирусом переносят заболевание в тяжелой форме. На ИВЛ находится 181 пациент. Снижение второй волны эпидемии замедлилось.

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