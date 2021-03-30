Спортом снова займется полковник

Глава Самарской области утвердил на пост министра спорта региона Сергея Кобылянского. Функционер последние десять лет занимал должность главного инспектора Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ Минобороны РФ. Предшественник Сергея Кобылянского Дмитрий Шляхтин запомнился скандалами на посту руководителя ведомства.

Спустя четыре месяца с момента ухода Дмитрия Шляхтина с поста руководителя министерства спорта Самарской области руководство региона определилось с новым главой ведомства. Им стал полковник Сергей Кобылянский, с 2010 года занимавший должность главного инспектора Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ Минобороны РФ. Отец функционера, Вячеслав Кобылянский известен по работе на различных должностях в самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС.

Сергей Кобылянский тесно связан с Самарской областью. Он является воспитанником куйбышевского хоккейного клуба «Маяк», где поиграл два сезона на профессиональном уровне. После окончания Военного института физической культуры Сергей Кобылянский работал преподавателем Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища. В октябре 1997 года он вернулся в Самарскую область, где более 12 лет проработал начальником кафедры физической подготовки и спорта Тольяттинского военного технического института, который был расформирован.

Работа предыдущего главы минспорта региона Дмитрия Шляхтина сопровождалась чередой резонансных событий. Тем не менее он долго сохранял свою должность. Выходец из Минобороны РФ, полковник Дмитрий Шляхтин написал заявление по собственному желанию в ноябре 2020 года. До начала 2019 года чиновник являлся председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов», который финансировался из бюджета, при этом команде не удавалось выполнять турнирные задачи. Неудовлетворительные результаты привели к потере интереса болельщиков к некогда популярному клубу. В 2020 году средняя посещаемость стадиона «Самара Арена» составила чуть больше 3700 зрителей, или 8% от вместимости спортивного комплекса. «Крылья Советов», не испытывающие серьезных финансовых трудностей, три раза за последние шесть сезонов покидали Российскую премьер-лигу (РПЛ). Трансферная политика клуба проводилась под руководством Дмитрия Шляхтина.

В октябре 2020 года самарские правоохранители провели обыски в рабочем кабинете чиновника и в его квартире в элитном жилом комплексе «Ладья». Все эти следственные действия проводились в рамках инициированного областным управлением СКР расследования хищения средств, выделяемых из регионального бюджета местному ФК «Крылья Советов».

С 2016 по 2019 годы спортивный функционер также возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Именно с этой федерации начался российский допинговый кризис. ВФЛА была лишена признания Международной федерации легкой атлетики (IAAF) еще в конце 2015 года, а новое руководство во главе с Дмитрием Шляхтиным было призвано исправить имидж структуры. Однако головная федерация уже неоднократно отказывала ей в восстановлении статуса, из-за чего легкоатлеты из России по-прежнему вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, проходя довольно сложные процедуры допуска. В феврале текущего года стало известно, что международная федерация легкой атлетики (World Athletics, WA) дисквалифицировала на четыре года бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. Аналогичное наказание получили еще четверо бывших функционеров ВФЛА. Все они были признаны причастными к резонансному делу легкоатлета Данила Лысенко, предоставившего фальшивую медицинскую справку в качестве оправдания пропуска допинг-теста.

Евгений Чернов