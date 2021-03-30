В Ярославле 9 пожарных машин тушили вспыхнувший балкон многоэтажки

30 марта в Дзержинском районе Ярославля в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте произошел пожар на балконе седьмого этажа, сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области. В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии и ведео пожара, на которых видно, что клубы черного дыма распространились на несколько этажей дома.

В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:16. В 14:17 пожар был ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. По данным пресс-службы МЧС, эвакуация жителей дома не потребовалась.

В настоящее время устанавливается причина возгорания. По неофициальным данным, пожар произошел из-за брошенного на балконе непогашенного окурка. В МЧС сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал.

Алла Чижова