В Синеньких частично обрушилась стена ФАПа

В селе Синенькие Саратовского района частично разрушилось здание фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал облправительства. ЧП произошло сегодня. Частично обрушилась стена здания. О пострадавших не сообщается, однако дальнейшая эксплуатация здания невозможна.

Губернатор Валерий Радаев потребовал от министра здравоохранения области Олега Костина выехать на место и решить вопрос с временным размещением медучреждения, а также предоставить разъяснения, почему ФАП, который нуждался в ремонте, не вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

В ближайшее время предстоит определить, будет ли этот ФАП ремонтироваться или для него необходимо построить новое здание.

Марина Ковалева