Руководство «Ленфильма» планирует погасить долги киностудии к середине 2022 года

Руководство «Ленфильма» планирует полностью погасить имеющиеся долги киностудии к середине 2022 года. Об этом заявил генеральный директор киностудии Федор Щербаков.

По его словам, общий долг «Ленфильма» сократился более чем на 70%. Осталось выплатить 631 млн рублей. Эту часть долга предполагается погасить за счет собственных средств киностудии, сообщает ТАСС.

«Поэтому фактор, о котором писала пресса, что студия может быть обанкрочена, он ушел, надеюсь, в небытие», — добавил господин Щербаков.

Напомним, что кредит киностудии на сумму 1,53 млрд руб. был выдан банком ВТБ под гарантию российского правительства. В сентябре 2019 года глава финансовой организации Андрей Костин заявлял, что «Ленфильму» без господдержки не обойтись. Позднее президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление киностудии субсидии правительства РФ.

Подробнее о финансовых проблемах киностудии — в материале «Ъ» «Алексей Герман предупредил о дефолте "Ленфильма"».