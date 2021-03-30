Группа «Синара» за год увеличила чистую прибыль в четыре раза — до 13,5 млрд рублей

Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского в 2020 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 13,6 млрд руб, что в четыре раза больше, чем в 2019 году, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка возросла в два раза, до 2,2 млрд руб., из них чуть больше 1 млрд руб. получено от реализации активов. Себестоимость за прошлый год выросла вдвое, до 2,2 млрд руб. Валовая прибыль компании сократилась в 1,7 раза, до 8,53 млн руб., пишет «Интерфакс».

Прочие доходы «Синары» за прошлый год выросли в 2,4 раза, до 16 млрд руб. Согласно отчету, 14,5 млрд руб. составили «доходы, связанные с выбытием имущества в счет вклада в уставный капитал». В совокупности с другими факторами это повлияло на кратное увеличение доналоговой и чистой прибыли.

Группа «Синара» объединяет предприятия различных отраслей. Среди основных активов Группы значатся холдинг «Синара-Транспортные машины», «Уральские локомотивы» (СП Группы и концерна Сименс), СКБ-банк, «Синара-Девелопмент». Группу контролирует основной владелец ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский.