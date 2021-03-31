Откаты в малых формах

Ленинский суд Краснодара приговорил Александра Пиунова, бывшего начальника управления развития малых форм хозяйствования краевого Минсельхоза, к 2,5 года колонии строгого режима за взяточничество. Суд признал, что чиновник требовал «откаты» от руководителей сельхозкооперативов, претендующих на субсидии по госпрограмме. Александр Пиунов признал вину, его возможный сообщник Ким Тертица, экс-заместитель министра сельского хозяйства края, настаивает на том, что стал жертвой провокации.



Ленинский райсуд Краснодара признал виновным бывшего начальника управления развития малых форм хозяйствования краевого Министерства сельского хозяйства Александра Пиунова в двух покушениях на получение особо крупных взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в одном завершенном эпизоде взяточничества (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили краснодарский краевой суд и следственное управление СКР.

Экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии строгого режима, после чего ему будет запрещено занимать руководящие должности на госслужбе в течение семи лет. Он взят под стражу после провозглашения приговора.

Противоправная деятельность чиновника была выявлена в 2019 году управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Как ранее писал “Ъ-Юг”, 30 апреля 2019 года Александр Пиунов получил 4 млн руб. от женщины — председателя сельхозкооператива «Артель», а затем под контролем сотрудников правоохранительных органов положил пакет с деньгами в шкаф в приемной Минсельхоза (приемной пользовались два чиновника — министр сельского хозяйства края Федор Дерека и его заместитель Ким Тертица). По версии следствия, переданные в министерство деньги предназначались руководству комиссии по распределению субсидий для малых форм хозяйствования по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства» (Ким Тертица был председателем комиссии, Александр Пиунов — его заместителем). Председатель кооператива «Артель» утверждала, что передача «отката» была условием получения гранта на сумму 40 млн руб.

В ходе расследования СУ СКР выявило еще два сходных коррупционных эпизода, относящихся к 2017 году. В одном случае руководитель кооператива «Ивановская артель» обещал чиновникам 3 млн руб. за субсидию в сумме 30 млн руб., в другом — женщина — председатель кооператива «Натурпродукт» договорилась об «откате» в 7 млн руб. за одобрение субсидии на сумму 49,5 млн руб. В обоих случаях незаконное вознаграждение было выплачено не полностью, поэтому следствие квалифицировало эти эпизоды как покушения на взятку.

В ходе следствия Александр Пиунов находился под подпиской о невыезде. Он полностью признал вину, раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его бывший руководитель Ким Тертица содержится под стражей и не признает вину. В настоящее время Ленинский суд рассматривает его уголовное дело в отдельном производстве.

Адвокат Вячеслав Лебедев, защищавший Александра Пиунова, от комментариев “Ъ-Юг” отказался.

Адвокат Алексей Иванов, управляющий партнер АБ «Правовой статус», осуществляющий защиту Кима Тертицы, утверждает, что обвинение его подзащитному в значительной степени строится на показаниях господина Пиунова, которые отличаются непоследовательностью и противоречивостью.

«Показания, которые Александр Пиунов давал в суде, отличаются от данных на следствии, — пояснил господин Иванов. — Например, в суде он заявил, что участвовать в коррупционной схеме его заставил Ким Тертица, а раньше говорил о том, что принял такое решение добровольно. В целом заметно стремление господина Пиунова выгородить себя и переложить ответственность на своего бывшего руководителя».

Анна Перова, Краснодар