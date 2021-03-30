«В России столько безработных, а трудиться, получается, некому»

Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Президент, в частности, призвал воспитывать в гражданах чувства солидарности, сопричастности к судьбе Отечества. Глава государства говорил и о трудностях. Среди них — адаптация мигрантов и последствия внешних конфликтов, которые выливаются в противостояние между диаспорами. Так случилось после Карабахской войны прошлого года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе призывает обратить внимание на собственную безработицу и развитие территорий.

Национальный вопрос для всех стран болезненный, и Россия не исключение. Владимир Путин начал с большой, высокой темы развития общероссийской идентичности и гражданского самосознания.

Не важно, кто ты по национальности, — страна у нас одна, ее надо любить и всячески укреплять, например, на основе общих понятных ценностей — изучения истории Великой Отечественной войны. А межнациональную рознь — причину разжигания конфликтов, которые полыхают повсюду, — допускать в России нельзя.

«Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, ни неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности.

Не допустим переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода», — подчеркнул Владимир Путин.

Недавно во время активной фазы Карабахского конфликта армяне и азербайджанцы бросились выяснять отношения непосредственно на территории России, в частности в Москве. Представителей данных народов у нас проживает примерно по 2 млн человек с каждой стороны. Хорошо, что органы быстро сориентировались, и пресекли, а то неизвестно, чем все могло закончиться. Владимир Путин квалифицировал это как серьезный вызов — нельзя переносить зарубежные распри на российскую территорию, будем пресекать и впредь.

Еще можно вспомнить побоище на Хованском кладбище. Уроженцы российского Северного Кавказа не смогли договориться с представителями Средней Азии. Результат: трое погибших, много раненных.

Традиционная проблема — мигранты. Из-за пандемии многие из них уехали, и это привело к серьезным трудностям. И вот со всех сторон чуть ли не от каждого хозяйствующего субъекта только и слышно: «Верните их обратно, экономика задыхается. Строить некому, дворы никто не убирает».

Все это звучит несколько странно — в России 20 млн бедных и около 5 млн официальных безработных, а работать, получается, некому.

Причем, мы знаем, что приезжие не всегда ведут себя надлежащим образом, вспоминаются массовые волнения в Якутске в 2019 году, когда весь город и окрестности ополчились на мигрантов после изнасилования местной жительницы.

Как же со всем этим предлагается бороться? Создавать центры адаптации, разъяснять приезжим, а то и требовать уважения местных традиций и так далее.

Безусловно, идентичность — это правильно, и ценности тоже. Только прежде чем электорат воспитывать, желательно сделать так, чтобы у него не было повода с кем бы то ни было конфликтовать.

Чиновник, работодатель тоже, наверное, обязаны проявлять патриотизм, думать, как создать рабочие места для собственных граждан, разрабатывать соответствующие программы.

А то ведь иной скажет, что проще привлечь мигранта за полцены на сезонные работы, чем собственные территории развивать. А чтобы народ не роптал, ему предлагается подумать о самоидентичности и общих ценностях. Мол, нужно терпимее относится.

Правильно, конечно. Однако суть патриотизма в сохранении собственного народа, создании для него равных условий для свободного труда. В этом и состоит национальная идентичность. Это и наверху признается.