«Шанель» с запахом подделки

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел 17 исков к предпринимателям Кубани, поданных от имени известных брендов, включая «Шанель» и «Кристиан Диор». От местных бизнесменов потребовали компенсировать убытки, причиненные незаконным использованием товарных знаков. Общая сумма исковых требований составила около 2 млн руб., в большинстве случаев суд их удовлетворил. В частности, индивидуальный предприниматель из Сочи выплатит 332 тыс. руб., новороссийский бизнесмен – 807 тыс. руб. Эксперты полагают, что большое количество судебных дел о возмещении ущерба правообладателям на Кубани — хороший показатель в целом для России, которую упрекают в отсутствии подобной практики.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил в полном объеме 14 из 17 исковых заявлений от компаний «Шанель Сарл» (Chanel SARL), «Кристиан Диор» (Christian Dior Couture) и «Ворлд Брендинг Марк С.А.» (World Branding Mark S.A.) к индивидуальным предпринимателям Кубани, торговавшим контрафактом (в трех случаях истец отказался от требований). Подделками торговали в разных городах края, включая Краснодар, Сочи, Новороссийск, Туапсе. Иски поданы в течение 2020 года и в начале 2021-го. Общая сумма требований составляет порядка 2 млн руб.

Одно из последних решений краевой арбитраж вынес 19 марта. Сочинская предпринимательница Алина Кот выплатит в общей сложности 332 тыс. руб. за торговлю контрафактной косметической и парфюмерной продукцией. Компенсация в пользу «Ворлд Брендинг Марк С. А. » составила 216 тыс. руб., в пользу «Шанель» и «Кристиан Диор Кутюр» — по 58 тыс. руб.

15 февраля был рассмотрен иск к новороссийскому предпринимателю Эдуарду Чатоеву о взыскании 807 тыс. руб. Как следует из решения суда, факт торговли контрафактной продукцией на одном из рынков города выявили полицейские. Мужчина продавал очки, часы и ремни, маркированные товарными знаками «Шанель» и «Кристиан Диор». Предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 50 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил требования правообладателей в полном объеме: бизнесмен выплатит в пользу «Шанель» 657 тыс. руб., в пользу «Кристиан Диор Кутюр» — 150 тыс. руб.

В ООО «ТКМ» (является уполномоченным представителем правообладателей брендов в России) “Ъ-Кубань” заявили, что, согласно политике компании, не могут комментировать судебные дела.

Юрист ЮК «Интеллект» Владимир Павлюк говорит, что в подобных делах суд чаще всего удовлетворяет требования истца, так как предпринимателей обычно привлекают к гражданской ответственности и выплате компенсации за использование товарного знака на основании вступившего в законную силу решения суда о привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП. «Такое решение имеет преюдициальную силу. При таком варианте значительно сложнее защититься, поскольку факты имеющие значение о наличии состава правонарушения и степени сходства обозначений и однородности товаров уже установлены ранее другим судебным делом», - поясняет юрист.

Наряду с ростом количества судебных дел, связанных с возмещением ущерба правообладателям, на региональном рынке отмечается значительное увеличение объемов торговли контрафактом. По данным агентства BrandMonitor, в 2020 году Краснодар занял третье место в России по количеству онлайн-магазинов, которые торгуют контрафактным люксом (после Москвы и Санкт-Петербурга). В краевой столице зарегистрировано более 4,2 тыс. аккаунтов, где можно приобрести подделки именитых брендов.

По данным пресс-службы Южного таможенного управления, в 2020 году количество выявленных контрафактных товаров многократно возросло. Признано контрафактными 6,8 млн единиц продукции (2019 г. – 169,8 тыс. ед.)

Как рассказал “Ъ-Кубань” первый вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», заместитель председателя экспертного совета при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Байсолт Хамзатов, искоренить контрафакт может только жесткий контроль и ужесточение наказания за обман потребителя, и речь идет не только о штрафах.

«Большое количество судебных дел о возмещении ущерба правообладателям на Кубани — хороший показатель. Бизнес должен в суде защищать свои интеллектуальные права. Россию часто упрекают на международном уровне в отсутствии подобной практики», — говорит господин Хамзатов. Он уверен, что часть контрафакта уже удалось исключить с российского рынка благодаря недавно введенной системе маркировки парфюмерной продукции, которая предупреждает ввоз подделок на территорию страны. Однако, по его словам, учитывая всплеск торговли контрафактом в регионе, можно сделать вывод, что где-то в соседнем с Кубанью регионе обосновалось незаконное предприятие, которое выпускает копии известных брендов, так как обычно контрафактчики не любят продавать там, где производят.

Наталья Решетняк