Две женщины умерли от коронавируса в Татарстане

Минздрав Татарстана сообщил еще о двух случаях смерти от COVID-19 в регионе. Речь идет о женщинах 1937 и 1959 годов рождения. В результате к 30 марта число умерших среди инфицированных коронавирусом жителей республики достигло 417 человек.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в министерстве.

Всего в Татарстане выявили 19 385 случаев коронавируса. Излечились 16 176 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"