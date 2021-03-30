В ХМАО свободны почти 200 коек для больных COVID-19

Коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) составляет 707 мест, сообщил на заседании оперштаба глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский. Из них 510 коек заняты, еще 197 больничных мест свободны.

В октябре прошлого года коечный фонд для больных коронавирусом в округе составлял более 1,7 тыс. мест. Сокращение фонда произошло из-за снижения заболеваемости COVID-19. Как сообщил окружной оперштаб, заболеваемость в округе за последнюю неделю снизилась на 4,6%. За последние сутки коронавирус выявили у 75 югорчан.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 54 104 человека. Из них 52 583 югорчанина уже выздоровели, 781 пациент скончался.

Михаил Мананников