Прокуратура не разделила оптимизм парламента

Верховный суд Хакасии признал недействующим региональный закон о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Иск был подан республиканской прокуратурой, которая установила, что принятый региональный закон противоречит федеральному законодательству. В частности, речь идет о превышении дефицита бюджета, ошибочном прогнозе по налогу на прибыль организаций, превышении верхнего предела госдолга и др. Выводы суда будут обжалованы, заявили в бюджетном комитете республиканского парламента. В случае вступления решения в силу эксперты не исключают отзыв ранее произведенных из регионального бюджета платежей и масштабных судебных споров по порядку исполнения договорных обязательств, финансируемых за счет бюджета.

Верховный суд Хакасии признал недействующим региональный закон о республиканском бюджете, а также «не соответствующим иному нормативно-правовому акту, имеющему большую юридическую силу». Иск об оспаривании закона о бюджете подала прокуратура Хакасии. Ответчиком выступил парламент региона. «Административный иск прокуратуры удовлетворен, решение суда в законную силу не вступило», — уточнили в пресс-службе суда.

В декабре 2020 года депутаты Хакасии приняли во втором и окончательном чтении закон о бюджете региона на 2021 год. Доходная часть на 2021 год запланирована в размере 38 млрд руб., расходная — 42,5 млрд руб., дефицит — 4,6 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы ожидаются в размере 24,5 млрд руб. Как ранее сообщала „Ъ-Сибирь” пресс-служба республиканского минфина, «для сбалансированности бюджета показатели по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год сформированы, исходя из оптимистического прогноза, с учетом ожидаемой стабилизации ситуации мировых цен на уголь и алюминий и увеличением налогооблагаемой базы». В результате объем поступлений налога на прибыль организаций предусмотрен в сумме 10,6 млрд руб. В республиканский бюджет по итогам 2020 года доходы поступили в объеме 37 млрд руб. (налоговые и неналоговые доходы — 17,8 млрд руб., что на 15,5% меньше, чем в 2019 году). Расходы составили 42,1 млрд руб., дефицит — 5,2 млрд руб.

По оценкам прокуратуры закон «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» противоречит федеральному законодательству. В частности, речь идет о том, что дефицит бюджета, составляющий 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета, превышает предельно допустимый уровень этого показателя в 15 %, предусмотренный бюджетным кодексом РФ. Прокуратура отметила, что установленный в законе налог на прибыль организаций не соответствует прогнозу УФНС и выводам Контрольно-счетной палаты региона о поступлении такого налога в 2021 году — завышение дохода составляет 6,5 млрд руб. «Утвержденные законом бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций невыполнимы, не соответствуют принципу достоверности бюджета и реалистичности расчета доходов, что фактически увеличивает и без того недопустимый дефицит республиканского бюджета на 2021 год», — сделала вывод прокуратура. Также ведомство указало на то, что объем госдолга региона превышает более чем на 3 млрд руб. ограничения верхнего предела госдолга, установленные Бюджетным кодексом РФ (предел государственного внутреннего долга Хакасии на январь 2022 года установлен в сумме 27,6 млрд руб.).

В январе 2021 года прокуратура заявила протест на региональный закон о бюджете, который большинством голосов был отклонен депутатами на сессии Верховного Совета республики.

Член комитета парламента по бюджету, депутат от КПРФ Галина Кожевникова сообщила „Ъ-Сибирь”, что решение суда «будет обжаловано в любом случае»: «Сейчас нам нужно дождаться мотивированное решение, чтобы понимать, что конкретно обжаловать. На эту процедуру у нас есть месяц. Сейчас вот так огульно говорить, что у нас бюджет признан недействительным, незаконным, не соответствует действительности». Председатель бюджетного комитета Олег Иванов (избирался от Партии пенсионеров за социальную справедливость) уточнил, что сейчас «бюджет республики как работал, так и будет работать. «Никакой паники нет», — сказал он во вторник на брифинге. В правительстве региона также сообщили, что будут дожидаться аргументов суда, после чего примут решение: обжалование в вышестоящей инстанции либо внесение изменений в бюджет республики.

Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Хакасии Наталья Казанцева упрекнула коллег в некомпетентности. «У нашей фракции изначально были вопросы к бюджету, в том числе и по дефициту. Мы голосовали против принятия и в первом, и во втором чтении, настаивали, чтобы коллеги с нами согласились, так как бюджет не сбалансирован. С решением суда и действиями прокуратуры мы абсолютно согласны», — сказала она „Ъ-Сибирь”.

В случае вступления в законную силу решения суда по административному иску признанный противоречащим федеральному законодательству бюджет не может исполняться, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Бюджет Хакасии должен быть пересмотрен и скорректирован до уровня соответствия нормативного регулирования. Депутатам и органам исполнительной власти придется оперативно перекраивать доходные и расходные части бюджета. При этом придется учитывать уже понесенные расходы», — полагает он. Эксперт не исключил отзыв ранее произведенных платежей из бюджета, а также масштабных судебных споров по порядку исполнения договорных обязательств, финансируемых за счет бюджета.

Юлия Сасевич, Дарья Решетникова