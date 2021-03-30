Кредитный портфель ВТБ в Курской области достиг почти 32 млрд рублей

Банк ВТБ в Курской области по итогам 2020 года увеличил кредитный портфель физических и юридических лиц на 7%, до 32 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств вырос на 17% и на 1 января составил 34,6 млрд рублей.



В корпоративном направлении кредитный портфель за год увеличился на 6%, до 13 млрд рублей. Наибольший прирост отмечается в сегменте среднего и малого бизнеса – на 7%, до 10,8 млрд рублей. Объемы кредитования крупных компаний на 1 января составили 2,2 млрд рублей.

В 2020 году курский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в рамках льготного финансирования на 1 января 2021 составил 8,7 млрд рублей, значительный объем портфеля формируют госпрограммы льготного кредитования сельхозпроизводителей. В рамках программ поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель превысил 383 млн рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на начало года зафиксирован на уровне 11,7 млрд рублей (+17% за год), из которых большая часть – 10 млрд – средства компаний среднего и малого бизнеса региона (+29% за год).

Розничный кредитный портфель по итогам 2020 года вырос на 8%, до 19 млрд рублей. Портфель ипотеки достиг 8,3 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 16%. Кредиты наличными выросли на 5%, до 9,4 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона 12 тысяч кредитов на сумму 8,6 млрд рублей (+20% к аналогичному показателю за 2019 год). На покупку жилья банк одобрил 2,3 тысячи займов на 3,8 млрд рублей (+49%). Объем выдач кредитов наличными составил 4,5 млрд рублей (+5%), автокредитов – 270 млн.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января увеличился на 16%, до 22,9 млрд рублей. В направлении инвестпродуктов зафиксирован рост более чем в два раза, до 4,6 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Курской области Алексей Быков отметил: «В течение 2020 года мы вели активную индивидуальную работу с курским бизнесом, предлагая наиболее актуальные в условиях пандемии продукты и услуги. И даже в этот экономически непростой период наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Локомотивным розничным продуктом остается ипотека – благодаря низким ставкам, льготным инструментам и комфортному сервису мы помогли приобрести жильё более чем двум тысячам курских семей».