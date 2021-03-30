«Газпром» выиграл аукцион на право пользования Восточно-Бованенковским участком в ЯНАО

«Газпром» выиграл аукцион на право пользования Восточно-Бованенковским газовым участком в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды России. Аукцион не предполагал специальных условий. Стартовый платеж за пользование участком составлял 296,9 млн руб., компания предложила 385,9 млн руб. Заявки на аукцион также подавали компании «Арктик СПГ-1», «Обский СПГ» (дочерние предприятия «НОВАТЭКа») и «Газпром добыча Надым».

На участке расположены Восточно-Бованенковское и Северо-Бованенковское газовые месторождения. Общие извлекаемые запасы газа категории С1 на месторождениях составляют более 6,2 млрд куб. м, категории С2 — более 13 млрд куб. м. Извлекаемые запасы нефти по категории D1 составляют 5,8 млн т, газа — 331,1 млрд куб. метров, конденсата — 21,7 млн т. Ресурсы по категории D2: нефти — 23,2 млн т, газа — 36,8 млрд куб. метров, конденсата — 9,3 млн т. Площадь участка составляет более 3,2 тыс. кв. м.

Михаил Мананников