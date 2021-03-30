До 21 апреля в ХМАО поступит 18,6 тысячи доз вакцины от COVID-19

С 1 по 21 апреля в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) прибудет 18,6 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил окружной оперштаб. Всего с начала вакцинации в регион поступило около 73 тыс. доз вакцины.

По данным оперштаба, на 30 марта первым компонентом вакцины привились 60,3 тыс. жителей округа, 47,5 тыс. человек завершили вакцинацию. Кроме того, за неделю с 22 по 28 марта заболеваемость коронавирусной инфекцией в ХМАО снизилась на 4,6%. За последние сутки коронавирус выявили у 75 югорчан.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 54 104 человека. Из них 52 583 югорчанина уже выздоровели, 781 пациент скончался.

Михаил Мананников