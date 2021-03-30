В Татарстане пресекли контрабанду 1,6 кг наркотиков из Перу

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде из Республики Перу 1,6 кг наркотических средств и психотропных веществ, что считается особо крупным размером (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), сообщила Татарская транспортная прокуратура.

Подозреваемой является неназванная женщина. Она была задержана в момент получения заказанной и оплаченной в сентябре прошлого года посылки с препаратами, содержащими диметилтриптамин и гармин. Наличие запрещенных веществ в международном отправлении показала таможенная экспертиза содержимого, отмечает надзорное ведомство.

Татарская транспортная прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль, отмечая, что инкриминируемая статья грозит пожизненным лишением свободы.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"