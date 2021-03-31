«Русполимет» поручился по банковской гарантии «Дробмаша» на 1 млрд рублей

ПАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) выступит поручителем по возобновляемой кредитной линии на 450 млн руб., которую ЗАО «Дробмаш» (Выкса, Нижегородская область) оформляет в банке «Открытие», говорится в документах металлургического завода. Сумма кредита составляет 2,3% от балансовой стоимости активов. Действовать кредитная линия будет до 9 марта 2023 года.

Также «Русполимет» решил выступить поручителем «Дробмаша» по соглашению о предоставлении банковских гарантий 1 млрд руб., оно будет действовать до 8 марта 2026 года.

«Русполимет» выступает поручителем по обязательствам «Дробмаша», поскольку предприятия входят в группу «Мотор-инвест», бенефициаром которой является нижегородский бизнесмен Виктор Клочай.

ПАО «Русполимет» выпускает кольцевую заготовку для авиастроения, энергетики, машиностроения. ЗАО «Дробмаш» производит дробильно-сортировочное оборудование.

Александра Викулова