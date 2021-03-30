Под Ростовом построят частный парк за 100 млн рублей

На пути из Ростова в Таганрог в апреле начнет работать частный парк «Морская». Объем инвестиций в проект составляет 100 млн руб. Об этом сообщает «Город N». Проект реализует ООО «Морской воздух».

Общая площадь территории парка составляет 12 га. Сейчас работы по благоустройству ведутся на площади 7 га. Парк располагается между железной дорогой, которая соединяет Ростов и Таганрог, и побережьем Таганрогского залива.

Как сообщает издание, на территории парка уже установлен металлический каркас амфитеатра. Кроме того, на территории паркового комплекса рабочие прокладывают дорожки. «В парке обустроят детскую площадку и зону барбекю. Компания уже провела на участок водо- и газопровод, а также установила трансформаторную подстанцию»,— отмечается в сообщении.

В июне планируется аквазону с бассейном длиной 37 метров. «В середине июля должен начать работу кукурузный лабиринт площадью 2,5–3 га. Поле под высадку кукурузы уже подготовлено»,— пишет издание.

Как отмечается в сообщении, проект реализуется исключительно за счет собственных средств ООО «Морской воздух». По данным сервиса kartoteka.ru, компания была учреждена в 2018 году. Ее бенефициарами являются Сергей Мелихов, Константин Ляховец и Евгений Мироненко. Господа Мелихов и Мироненко являются бенефициарами рекламной компании «Русмедиа», Константин Ляховец владеет ООО «Веза-Дон», которое занимается производством вентиляционного оборудования.

Наталья Шинкарева