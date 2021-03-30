Елена Закшевская возглавила Воронежский аграрный университет в статусе врио

Место врио ректора Воронежского государственного агроуниверситета (ВГАУ) имени Петра I Алексея Попова, обвиняемого в присвоении 880 тыс. руб., заняла Елена Закшевская, следует из данных вуза.

Елена Закшевская работает в ВГАУ с 1994 года. В 2008 году возглавила кафедру управления и маркетинга в АПК. С 2011 по 2017 годы возглавляла факультет экономики и менеджмента. С августа 2020 года занимала пост врио проректора по информатизации, международным связям и управлению качеством.

Региональное управление СКР по материалам областного УФСБ возбудило в отношении господина Попова уголовное дело о покушении на присвоение средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в марте 2021 года врио ректора организовал преступную схему, при которой подчиненные передавали ему деньги, начисленные в виде премий. Всего он якобы получил 880 тыс. руб. — большую часть завышенных премий. Господин Попов был задержан при передаче наличных.

Ирина Лобанова