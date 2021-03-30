На «Воронежсинтезкаучуке» потушено локальное возгорание

На пункте хранения сырья для производства СБС-полимеров АО "Воронежсинтезкаучук" в 16 часов 07 минут произошло локальное возгорание, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Работы на месте возгорания не проводились. Общая площадь горения составила порядка 20 кв. м. Пострадавших нет — на момент возгорания в здании никого не было. В момент происшествия сработала противопожарная система порошкового тушения. На месте работало 14 единиц техники. В 17.05 возгорание локализовано и ликвидировано. Производство работает в штатном режиме.

По данным онлайн-мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории предприятия и Левобережного района превышений ПДК не зафиксировано.

Ирина Лобанова