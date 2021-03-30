Соцвыплаты на жилье получат 112 молодых семей Нижегородской области

Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получат 112 молодых семей Нижегородской области в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, средний размер выплаты составит чуть более 1 млн руб.

Средства выплачивают молодым семьям по программе развитие жилищного строительства. Участниками могут стать семьи, постоянно проживающие в регионе и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Супруги должны быть не старше 35 лет. Размер выплаты составляет от 30% до 35% от стоимости жилья. Средства можно направить на первоначальный взнос, погашение основной суммы долга и процентов по ипотеке.

Программа действует в регионе с 2014 года. В 2020 году соцвыплаты на жилье получили 143 молодые семьи.

Анастасия Еремина