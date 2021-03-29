«Электрическая мобильность касается исключительно общественного транспорта»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, насколько вырос спрос на электромобили в России.

На прошлой неделе пришла новость о том, что госкорпорация «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности запустит первое в России серийное производство ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей. Устройства отличаются повышенной скоростью работы, а их стоимость на 20% ниже импортных аналогов. Производство будет налажено в Рязани.

Общий бюджет проекта под 300 млн руб. Да и надо сказать самое главное --речь идет о зарядных устройствах для общественного транспорта. В одной только Москве ежегодно появляется порядка 400 новых электробусов, которые, конечно же, надо где-то заряжать. Непонятно только, о каких «импортных аналогах» идет речь. Насколько мне известно, сегодня зарядные станции поставляют те же компании, которые производят электробусы КамАЗ и ЛиАЗ, и заряжают они батарею полностью за 16-20 мин, а рязанский сверхбыстрый агрегат, как сообщает пресс-релиз, за 24 мин. То есть тоже непонятно, в чем тут «быстрота». Впрочем, не это важно.

Главный вывод, который можно сделать из всей этой истории, — в обозримом будущем электрическая мобильность у нас будет касаться исключительно общественного транспорта. Последнее, кстати, подтверждают и цифры продаж электромобилей в России. Именно цифры, а не процентный рост. Так, если сравнить показатели февраля нынешнего года с показателями февраля 2020-го, то надо констатировать, что спрос вырос в пять раз.

Но как это выглядит «в штуках»? В нынешнем феврале россияне купили 75 автомобилей, в прошлом феврале — 15. Согласно разбивка по маркам и моделям — ссылаюсь на данные аналитического агентства «Автостат», из тех самых 75 новых электромобилей 32 экземпляра пришлись на Porsche Taycan, 21 единица — это Audi e-tron, Tesla Model 3 — 12 штук. Ну, и все остальное, включая электрические кроссоверы от Mercedes-Benz и китайской JAC, разошлось по одному-двум экземплярам. Нужны ли нам сегодня сверхбыстрые зарядки для частного электротранспорта? Ответ, мне кажется, очевиден.