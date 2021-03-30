В Краснодаре будут судить сбытчиков нелицензированных медицинских изделий

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жительниц Краснодара и Ростова-на-Дону, которые обвиняются в сбыте незарегистрированных медицинских изделий для косметических процедур (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), сообщило надзорное ведомство. По данным следствия, женщины реализовывали в нескольких городах России приспособления и средства для косметических инъекций.

Расследование дело проведено следственным управлением СКР по Краснодарскому краю. По данным прокуратуры, жительница Ростова-на-Дону, работающая с 2001 года в качестве индивидуального предпринимателя (продажа косметической продукции), создала организованную группу, в которую вошли ее дочь и знакомая, с целью реализации нелицензированных медицинских изделий. В период с августа 2018 года по февраль 2020 года злоумышленницы нашли в Москве поставщиков незарегистрированных медицинских изделий, в том числе ООО «ШармЛайн», «Селина Эксперт» и «Николь-косметикс», у которых они приобретали средства для косметических процедур. Незарегистрированные медицинские изделия были проданы в Краснодаре на сумму около 340 тыс. руб., сообщили в прокуратуре края.

На стадии расследования обвиняемые признавали вину в полном объеме, затем две из них заявили, что не считают себя виновными.

Анна Перова, Краснодар