В Ярославле возбудили уголовное по факту нападения с ножом на студента

Отделом дознания ОМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который нанес ножевое ранение студенту у входа в Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным пресс-службы, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем. На данный момент, расследование продолжается»,— говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 29 марта на входе в здание юридического факультета Ярославского госуниверситета 32-летний мужчина напал с ножом на 22-летнего студента и нанес ему ножевое непроникающее ранение в живот.

Мужчину, нанесшего удар, сразу задержали очевидцы. Раненый был госпитализирован, а прибывшие сотрудники Росгвардии доставили 32-летнего подозреваемого в отдел полиции по Кировскому району.

Алла Чижова