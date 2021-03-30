Главой Ростехнадзора стал уроженец Кубани Александр Трембицкий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), сообщает сайт правительства РФ. Ранее господни Трембицкий был заместителем руководителя Ростехнадзора.

Александр Трембицкий родился в 1965 году в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, окончил Кубанский сельхозинститут, прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по специальности «Экологический менеджмент и аудит». С 2002 года занимал различные руководящие должности в администрации Краснодарского края, с 2006 года возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю. С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. С октября 2012 года – заместитель руководителя федерального Ростехнадзора.

Сын Александра Трембицкого Александр Трембицкий-младший занимает должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ.

Анна Перова, Краснодар