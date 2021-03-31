А сколько компьютер дает молока

Рынок онлайн-торговли продуктами питания в России за последний год вырос в 3,6 раза, а годовой оборот в 2020 году составил 155 млрд руб. В Сибирском регионе спрос на доставку продуктов также продолжает расти, что стимулирует экспансию федеральных игроков. Так, по оценке экспертов, Новосибирск является городом с одним из самых быстрорастущих рынков e-grocery в России: за 2020 год его жители купили через интернет продуктов на сумму более 1,3 млрд руб., а количество заказов по сравнению с 2019-м годом выросло почти в 14 раз.



Российский фудтех вырос по меньшей мере в два раза с момента введения режима самоизоляции в конце марта 2020 года и до сих пор остается на этом уровне, сообщает пресс-служба «ЮMoney». При этом драйвером развития e-grocery индустрии стала доставка продуктов. Ее росту, в том числе в регионах, поспособствовал массовый локдаун. Так, по оценке «ЮMoney», в Новосибирске количество онлайн-заказов продуктов питания на дом увеличилось почти в 14 раз, а в Красноярске — в 15 раз.

В целом за 2020 год аналитическое агентство Infoline оценивает рост онлайн-торговли продуктами питания в России в 3,6 раза по сравнению с 2019 годом, а ее годовой оборот в 2020 году — в 155 млрд руб. Основные объемы приходятся на Москву (более 80 млрд руб.) и Санкт-Петербург (более 20 млрд руб.). «В городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, активная фаза развития онлайн-торговли продуктами питания только начинается и сопровождается выходом крупных федеральных игроков»,— говорится в исследовании Infoline. Если в Московском регионе лидером среди игроков e-grocery стал онлайн-ритейлер «Утконос», в Санкт-Петербурге — служба доставки igooods, то в остальных крупнейших по численности населения городах России — компания «Сбермаркет». Сильными игроками в регионах также становятся «Яндекс.Еда» и Delivery Club, которые активно развивают доставку из торговых сетей FMCG. В марте в Новосибирске начал работу сервис по быстрой доставке продуктов питания «Самокат». Компания арендует складские помещения в открывшемся в этом году оптово-распределительном центре (ОРЦ) «Русагромаркета».

По данным пресс-службы «Сбермаркета», в Новосибирске во втором полугодии 2020 года количество заказов выросло в 2,2 раза по сравнению с первым. В Томске «Сбермаркет» начал работу только во втором квартале 2020 года, в Омске количество заказов на доставку продуктов во втором полугодии 2020 года выросло в 2,6 раза по сравнению с первым, в Красноярске рост составил 2,8 раза. Всего за год (с марта 2020 года по март 2021-го) «Сбермаркет» доставил в Сибирском регионе более 1 млн заказов (суммарные данные по Новосибирску, Томску, Омску, Красноярску, Кемерово, Новокузнецку, Иркутску, Братску, Барнаулу и Горно-Алтайску). «Мы ожидаем, что в этом году рынок доставки продуктов в России вырастет как минимум в два раза, включая Сибирский регион, а „Сбермаркет“ будет расти быстрее рынка. В городах Сибирского региона мы также ожидаем значительный рост»,— добавили в пресс-службе компании.

По подсчетам партнерской сети Admitad, за прошлый год сумма заказов продуктов в сибирских городах выросла на 41,7%, а средний чек — с 1474 до 2088 руб. Больше всего в 2020 году потратили на доставку продуктов жители Новосибирска, Красноярска, Омска, Барнаула, Иркутска и Томска. Именно на эти города приходится наибольшая сумма продаж в секторе e-grocery.

По данным сервиса доставки продуктов igooods, Новосибирск является городом с одним из самых быстрорастущих рынков e-grocery: за 2020 год его жители купили через интернет с помощью разных служб доставки продуктов на сумму более 1,3 млрд руб. «Это один из немногих городов-миллионников в России, что будет привлекать бизнес для открытия здесь региональных точек. Спрос на доставку продуктов в Новосибирске в 2021 году продолжит расти: во время пандемии аудитория рынка e-grocery ощутимо увеличилась»,— прокомментировали в пресс-службе igooods. «Количество заказов в марте выросло в два раза по отношению к июню. Средний чек увеличился на 10%. Мы связываем это как с расширением аудитории, так и с погодой: в морозы люди покупают продукты онлайн чаще, чем летом»,— рассказали в igooods.

В погоне за перспективой

Крупные торговые сети не только работают со специализированными службами доставки (например, в ноябре 2020 года товары из Metro в Санкт-Петербурге и Московском регионе начала доставлять «Яндекс.Еда», в Сибири доставка из сети сейчас работает с помощью «Сбермаркета»), но и развивают свои сервисы, стимулируя покупателей уходить в онлайн. Например, в декабре 2020 года «Лента» объявила о том, что услуга заказа и самовывоза доступна во всех городах присутствия сети.

Собственный сервис по доставке продуктов работает и в магазинах «Пятерочка». При этом X5 Retail Group стала крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж продуктов питания по итогам 2020 года. Рыночная доля компании, по оценке Infoline, составила 13%, а совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 во всех регионах присутствия в 2020 году — 21,9 млрд руб. с учетом НДС. «С момента запуска в ноябре прошлого года сервиса экспресс-доставки из магазинов „Пятерочка“ в Новосибирске среднее количество заказов в месяц увеличилось практически втрое — до 12 тыс. Средний чек сервиса в Новосибирске на сегодняшний день превышает 1200 руб.»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

Расширяют предложение за счет категорий Food и FMCG и крупнейшие онлайн-ритейлеры и маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries. В городах, где федеральные foodtech-игроки представлены слабо, маркетплейсы закрывают существенную часть потребностей покупателей продуктов онлайн. Как рассказали в пресс-службе Wildberries, по итогам 2020 года продажи продуктов, детского и спортивного питания в Сибирском федеральном округе выросли на 365% год к году, а продажи в штуках увеличились на 452%. Продажи продуктов питания в Новосибирской области по итогам года выросли на 473% и 557% соответственно, в Омской — на 457% и 552%, в Томской — на 412% и 511%, а в Красноярском крае — на 404% и 481%. В компании ожидают, что рост спроса на продукты питания на Wildberries продолжится в дальнейшем.

Несмотря на снижение числа заболевших коронавирусом и отмену ограничений, эксперты предрекают продолжение роста рынка e-grocery. Невысокая стоимость услуг доставки продуктов из супермаркетов, улучшение удобства сервисов и активное включение в онлайн людей разных возрастов будут способствовать увеличению числа клиентов, считают они. По итогам 2021 года Infoline ожидает увеличения рынка фудтеха в два раза — как минимум до 300 млрд руб. Во многом этот рост произойдет за счет расширения в регионах.

Маргарита Делидович