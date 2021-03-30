Белгородский чиновник задержан по подозрению в получении взятки

Следственное управление Следственного комитета по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника мэрии Белгорода, подозреваемого в получении взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. В настоящее время подозреваемый задержан.

По версии следствия, в начале 2019 года индивидуальный предприниматель после перепланировки нежилого помещения и признания городским департаментом строительства и архитектуры работ самовольными, обратилась к своему родственнику с просьбой помочь узаконить реконструкцию.

Подозреваемый чиновник предложил родственнику предпринимателя за взятку 350 тыс. руб. решить вопрос с оформлением документов, необходимых для государственной регистрации. После передачи подозреваемому денежных средств ИП получила из департамента строительства и архитектуры письмо о том, что разрешение на строительство по перепланировке в ее случае не требуется.

Ирина Лобанова