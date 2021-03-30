Сбербанк предоставил «Эссен Продакшн АГ» кредитную линию на 2 млрд рублей

Сбербанк заключил договор с компанией «Эссен Продакшн АГ» на открытие кредитной линии на 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

Отмечается, что деньги направят на пополнение оборотного капитала для обеспечения ритмичности производства и расширения сбытовых каналов продаж, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Кредит предоставлен на три года.

«Сделка реализована по механизму плавающей ставки, при этом в продукт встроен инструмент защиты от ее роста», — отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Компания «Эссен Продакшн АГ» работает в Татарстане с 2001 года. Ее основная специализация — производство продуктов питания. Годовой оборот компании в 2019 году составил 23,26 млрд руб.

"Ъ-Казань"