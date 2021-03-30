В Перми временно ограничат движение на улице Героев Хасана

С 5 апреля движение транспорта по ул. Героев Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад» будет временно ограничено до двух полос — по одной в каждом направлении. Как пояснили в администрации Перми, ограничение обусловлено ремонтом: на этом участке начнется устройство новой дорожной одежды, одновременно будут выполняться работы по монтажу ливневой канализации. Кроме того, в этом году подрядчик выполнит устройство наружного освещения, установку светофорных объектов, будет проложена кабельная канализация для системы АСУДД, произведено оборудование железнодорожных переездов, а также выполнены работы по озеленению и благоустройству.

Напомним, реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. В. Васильева была начата в 2019 году, завершить работы планируется в текущем году. Проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.