На дооснащение лабораторий нижегородских больниц направят 147 млн рублей

На закупку оборудования для лабораторий медицинских организаций по диагностике инфекционных болезней в Нижегородской области направят 147 млн руб. до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Пандемия показала, что нужно быть готовыми к любым вызовам, в частности, развивать и совершенствовать инфекционную службу»,— сказал губернатор Глеб Никитин.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса был построен новый корпус инфекционной больницы №23, который также поспособствует развитию инфекционной службы Нижегородской области, отметили в правительстве региона.

«В планах федерального Минздрава – дальнейшее усиление этой важнейшей службы по всей стране. В нашем регионе уже в 2021 году будут актуализированы схемы маршрутизации пациентов с инфекционными заболеваниями, с выстраиванием четкой этапности получения медицинской помощи по этому профилю»,— рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина