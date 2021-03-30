«Роснано» через суд взыскала с «портфельного» завода нанокерамики 707 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с завода нанокерамики «НЭВЗ-керамикс» (Новосибирск) 706,9 млн руб. в пользу «Роснано», которая владеет 40% в уставном капитале компании.

Для погашения задолженности, согласно решению суда, предполагается продать заложенную в «Роснано» недвижимость завода на открытых торгах. Речь идет о трех производственных корпусах общей площадью 24,2 тыс. кв. м и 2,5 га земли под ними. Установленная судом начальная стоимость пяти этих активов в сумме составляет около 330 млн руб.

Совладелец второго собственника «НЭВЗ-керамики» — ПАО «ХК ''НЭВЗ-союз''» — Олег Медведко заверил «Ъ-Сибирь», что у сторон нет намерения продавать имущество завода и они совместно ищут способ вывода его из кризиса: «Работаем по формированию мирового соглашения с "Роснано", рассматривается к утверждению сценарий развития предприятия». В «Роснано» от комментариев отказались.

Изначально исковые требования к «НЭВЗ-керамикс» и другим предприятиям холдинга «НЭВЗ-союз» предъявил банк «Акцепт». Он требовал солидарно взыскать с них долг по кредиту на сумму около 110,8 млн руб. Обратить взыскание также предполагалось на имущество завода. Позже ХК «НЭВЗ-союз» урегулировала финансовые претензии банка и стала его процессуальным правопреемником в деле. «Роснано» в то же время вступила в дело с собственными требованиями к «НЭВЗ-керамикс» на 700 млн руб.

«НЭВЗ-керамикс» производит наноструктурированную керамику для медицины, энергетики, радиоэлектроники и машиностроения. Компания на 40% принадлежит «Роснано» и на 60% — «НЭВЗ-союзу». По итогам 2019 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», «НЭВЗ-керамикс» получила выручку в размере 253,9 млн руб. и убыток 196,7 млн руб. (в 2018 году чистая прибыль — 2,7 млн руб.).

Дарья Решетникова, Новосибирск