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Краевой минздрав получит семь новых аппаратов ИВЛ

Краевое минзакупок объявило аукцион на поставку семи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) общей стоимостью 10,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По одному аппарату поставят в городскую клиническую больницу №4 Перми, городскую больницу Соликамска, три единицы направят в Кунгурскую городскую больницу, две — в ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля в Перми.

По данным краевого минздрава, в этом году будет приобретено 877 единиц медицинского оборудования, в том числе 12 компьютерных томографов, а также другого высокотехнологичного оборудования: 20 флюорографов, 4 маммографа, 20 рентген-аппаратов, линейный ускоритель. Техника поступит в 39 территорий Пермского края.

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