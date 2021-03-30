В курганском центре культуры «Современник» произошел пожар

В Кургане произошел серьезный пожар в центре культуры и досуга «Современник».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о возгорании поступило сегодня около полудня. До приезда пожарных из здания, расположенного в третьем микрорайоне Кургана, самостоятельно эвакуировались 28 человек. Ликвидация возгорания осложнялась тем, что очаг располагался на сцене зрительного зала с декорациями, занавесом, пластиковым экраном и другими горючими материалами, а также полной темнотой и сильным задымлением. Всего в тушении пожара участвовали 49 человек и 15 единиц техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.